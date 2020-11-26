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Трамп помиловал бывшего советника, обвиненного из-за связей с Россией

26 ноября, 00:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Майкла Флинна отправили в отставку в 2017 году

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне Дня благодарения помиловал своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого вынужден был уволить в 2017 году после расследования, в результате которого тот признал себя виновным во лжи о содержании бесед с российским послом.

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Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Поздравления генералу Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения!" – написал президент.

Напомним, в 2017 году Майкл Флинн признал, что контактировал с российским дипломатом Сергеем Кисляком для того, чтобы отложить голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, потенциально опасной для Израиля. Флинн обвинялся в том, что он не в полной мере проинформировал о содержании своих бесед вице-президента Майкла Пенса и лгал о них агентам ФБР.

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помилование советник Дональд Трамп Майкл Флинн
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