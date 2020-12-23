Українська
$ 28,25
34,57
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве

23 декабря, 09:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Фигуранты дела были осуждены за ложные показания

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве.

Реклама

Об этом сообщает Meduza.

Как сообщается, Трамп подписал указ, которым помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пяти людям.

В число помилованных вошли бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, зять российского бизнесмена Германа Хана. Их обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования российского вмешательства, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер.

В тренде
Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?

Читайте также: В США опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией – СМИ

Реклама

В ноябре накануне Дня благодарения Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи о содержании бесед с российским послом.

В июле Трамп смягчил приговор своему давнему другу и советнику Роджеру Стоуну, которого также обвиняли в том, что он скрывал свои контакты с россиянами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США помилование Дональд Трамп Мюллер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19
Изменит ДНК, опасна для аллергиков и хуже вируса: мифы о вакцине против COVID-19США
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть Байдену
Пентагон в шоке. СМИ узнали о запрете передавать власть БайденуСША
Главный республиканец в Сенате США признал победу Байдена
Главный республиканец в Сенате США признал победу БайденаСША
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцин
Мутация коронавируса: в США оценили эффективность существующих вакцинСША
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 году
Кернес, Марадона, Виктюк: кого мы потеряли в 2020 годуУкраина
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИ
Трамп отказывается покинуть Белый дом – СМИСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять