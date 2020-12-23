Фигуранты дела были осуждены за ложные показания

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве.

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Об этом сообщает Meduza.

Как сообщается, Трамп подписал указ, которым помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще пяти людям.

В число помилованных вошли бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, зять российского бизнесмена Германа Хана. Их обвиняли в даче ложных показаний в рамках расследования российского вмешательства, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер.

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В ноябре накануне Дня благодарения Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи о содержании бесед с российским послом.

В июле Трамп смягчил приговор своему давнему другу и советнику Роджеру Стоуну, которого также обвиняли в том, что он скрывал свои контакты с россиянами.

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