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Трамп помиловал фигуранта дела о "шпионке Путина" Бутиной

20 января, 08:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ассанжа и Сноудена в списке помилованных Трампом нет

Трамп помиловал политконсультанта Республиканской партии Пола Эриксона, который имел отношение к делу российской шпионки Марии Бутиной.

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Также, как сообщает Reuters, Дональд Трамп в последние часы своего руководства страной помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

Уэйна задержали в 2019 году после обыска в аэропорту Майами, в ходе которого у него нашли заряженный пистолет. Рэпер объяснил, что его пистолет – это подарок. Позднее он признал вину в незаконном хранении оружия. Суд по его делу должен состояться 28 января. Максимальное наказание, которое ему грозит, – 10 лет федеральной тюрьмы. В настоящее время рэпер находится на свободе под залогом в 250 тыс долл.

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Другой рэпер, Кодак Блэк был осужден за приобретение нескольких видов оружия незаконным способом. Он признал свою вину и сейчас находится в федеральной тюрьме.

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Тем временем СМИ сообщают, что Ассанжа и Сноудена в списке помилованных Трампом нет.

Ранее сообщалось, что Дональд намерен объявить о помиловании около 100 человек.

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