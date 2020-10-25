Трамп пообещал урегулировать конфликт в Карабахе, назвав его "легким случаем"

Президент США отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном

Президент США Дональд Трамп уверен, что "с легкостью" добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. При этом он назвал вооруженный конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике "легким случаем".

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Фото: Reuters

"Мы разберемся с этим. Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — сообщил Трамп в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир.

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Он отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном.

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Фото: REUTERS/Stringer

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, президент Азербайджана Алиев заявил, что под контроль армии перешли более 100 городов и сел в Нагорном Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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