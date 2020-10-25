Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп пообещал урегулировать конфликт в Карабахе, назвав его "легким случаем"

25 октября, 21:10

Президент США отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном

Президент США Дональд Трамп уверен, что "с легкостью" добьется мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. При этом он назвал вооруженный конфликт в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике "легким случаем".

Реклама

Фото: Reuters

Фото: Reuters

"Мы разберемся с этим. Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь", — сообщил Трамп в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир.

Реклама

Он отметил, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном.

В тренде
Папа Римский назначил первого в истории кардинала-афроамериканца

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Напомним, президент Азербайджана Алиев заявил, что под контроль армии перешли более 100 городов и сел в Нагорном Карабахе.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Реклама

Баку нагорный карабах ереван Дональд Трамп конфликт Майк Помпео
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США появилось первое
В США появилось первое "лекарство" от коронавируса. ВОЗ называет его бесполезнымСША
Дебаты Трампа и Байдена завершились: избиратели назвали победителя
Дебаты Трампа и Байдена завершились: избиратели назвали победителяСША
Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Битва мемов. Лучшие реакции Twitter на новые дебаты Трампа и Байдена
Битва мемов. Лучшие реакции Twitter на новые дебаты Трампа и БайденаСША
Трамп: Я жестче всех отношусь к России, подумайте об Украине
Трамп: Я жестче всех отношусь к России, подумайте об УкраинеСША
ВОЗ забраковала
ВОЗ забраковала "Ремдесивир" для лечения коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять