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Трамп постановил установить памятники Джобсу и Пресли в специальном саду

20 января, 04:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В списке около 20 знаменитостей

Действующий президент США Дональд Трамп, которого 20 января на посту заменит Джо Байден, подписал указ, которым постановил создать Сад национальных героев, где будут размещены памятники знаменитым людям в США.

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В его указе говорится, что знаменитости достойны такого сада.

Трамп предлагает установить памятники таким людям:

  • основателю компании Apple Стиву Джобсу;
  • мультипликатору Уолту Диснею;
  • певице Уитни Хьюстон;
  • боксеру Мухаммеду Али;
  • 35-му президенту США Джону Кеннеди;
  • актеру Джорджу Форду;
  • физику-теоретику Альберту Эйнштейну;
  • певцу Джонни Кешу;
  • певцу Элвису Пресли.

В список также попали Майлс Девис, Нил Армстронг, Самуэль Морзе, Ингрид Бергман, Хамфри Богарт, Альфред Хичкок, Самуэль Кольт, Томас Эдисон, Элеонора и Теодор Рузвельты.

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Также накануне Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой поддержать администрацию избранного главы государства Джо Байдена.

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Первая леди США Мелания Трамп произнесла свою прощальную речь из Белого дома. Она говорила о любви, ценностях и пандемии коронавируса.

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