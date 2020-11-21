Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии в онлайн-формате.

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Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, Трамп примет участие в мероприятиях G20 как в субботу, так и в воскресенье из Белого дома.

На заседании речь будет идти о всемирном кризисе, который возник из-за коронавируса.

К слову, эксперты подсчитали, что на поддержку хозяйственной конъюнктуры, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили 11 триллионов долларов.

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Напомним, после выборов Трамп стал значительно реже появляться на публике. В последний раз его видели на пресс-конференции, которая проходила в Розовом саду Белого дома 14 ноября.

Также мы писали, что, по данным СМИ, после оглашения окончательных результатов выборов Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом и уже буквально "считает минуты" до этого момента.

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