Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии в онлайн-формате.
Об этом сообщает Reuters.
По информации СМИ, Трамп примет участие в мероприятиях G20 как в субботу, так и в воскресенье из Белого дома.
На заседании речь будет идти о всемирном кризисе, который возник из-за коронавируса.
К слову, эксперты подсчитали, что на поддержку хозяйственной конъюнктуры, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили 11 триллионов долларов.
Напомним, после выборов Трамп стал значительно реже появляться на публике. В последний раз его видели на пресс-конференции, которая проходила в Розовом саду Белого дома 14 ноября.
Также мы писали, что, по данным СМИ, после оглашения окончательных результатов выборов Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом и уже буквально "считает минуты" до этого момента.
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