Трамп присоединился к новой социальной сети. Что в ней особенного?

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп присоединился к новой социальной сети – Campaign Nucleus.

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По информации Fox News, в соцсети зарегистрировались также и другие члены Республиканской партии.

Чем Campaign Nucleus отличается от остальных соцсетей?

Пользователи могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации.

Campaign Nucleus называет себя единственной автоматизированной цифровой экосистемой, предназначенной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями.

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По информации СМИ, социальную сеть Campaign Nucleus создал сторонник Трампа Брэд Парскейл еще в 2016 году, но функции доступны пользователям пока только на 70-80%.

Эту платформу Трамп планирует использовать для общения со своими сторонниками, ведь еще в январе этого года его аккаунты в Facebook, Instagram и YouTube были заблокированы, пока он был президентом, а Twitter и вовсе окончательно заблокировал Трампа.

Такие меры были приняты сразу после того, как сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, в результате чего погибли люди. На днях также стало известно, что Facebook будет блокировать весь контент с выступлениями экс-президента США Дональда Трампа.

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