Українська
$ 27,83
32,7
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп присоединился к новой социальной сети. Что в ней особенного?

2 апреля, 03:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Соцсеть создал сторонник экс-президента Брэд Парскейл

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп присоединился к новой социальной сети – Campaign Nucleus.

Реклама

По информации Fox News, в соцсети зарегистрировались также и другие члены Республиканской партии.

Чем Campaign Nucleus отличается от остальных соцсетей?

Пользователи могут отправлять электронные письма, текстовые сообщения и заявления в средства массовой информации.

Campaign Nucleus называет себя единственной автоматизированной цифровой экосистемой, предназначенной для эффективного управления политическими кампаниями и организациями.

В тренде
Более 40 мутаций: в Африке обнаружен опасный штамм коронавируса
Реклама

По информации СМИ, социальную сеть Campaign Nucleus создал сторонник Трампа Брэд Парскейл еще в 2016 году, но функции доступны пользователям пока только на 70-80%.

Эту платформу Трамп планирует использовать для общения со своими сторонниками, ведь еще в январе этого года его аккаунты в Facebook, Instagram и YouTube были заблокированы, пока он был президентом, а Twitter и вовсе окончательно заблокировал Трампа.

Такие меры были приняты сразу после того, как сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, в результате чего погибли люди. На днях также стало известно, что Facebook будет блокировать весь контент с выступлениями экс-президента США Дональда Трампа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США соцсети Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле ДонбассаСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять