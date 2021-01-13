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Трамп призвал американцев отказаться от насилия и сохранять спокойствие

13 января, 21:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент сделал заявление во время дебатов о его импичменте в Конгрессе

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне дебатов о его импичменте в Палате представителей Конгресса сделал заявление, в котором призвал американцев воздержаться от насилия и нарушения закона.

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Соответствующий документ распространила пресс-служба Трампа.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю: никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма любого рода. Это не то, за что я выступаю, и это не то, за что выступает Америка", – заявил Трамп.

Он также призвал всех американцев сохранять спокойствие.

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"Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и сохранять спокойствие. Спасибо!" - цитирует Трампа пресс-служба.

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Напомним, накануне сотрудники службы безопасности Капитолия предупредили законодателей о том, что тысячи радикально настроенных сторонников действующего президента Дональда Трампа планируют снова штурмовать Капитолий в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Помимо Капитолия, также сообщалось о вооруженных угрозах в отношении Белого дома и Верховного суда.

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Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США заявление беспорядки Дональд Трамп Капитолий импичмент Трампа
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