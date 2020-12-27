Трамп призвал республиканцев бороться за пересмотр итогов выборов

Президент США Дональд Трамп, который никак не может смириться со своим поражением на выборах, призвал представителей Республиканской партии в Сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов.

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Об этом он написал Twitter.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", – сообщил Трамп.

По его словам, на выборах были "масштабные вбросы" бюллетеней для голосования по почте в "колеблющихся" штатах, случаи двойного голосования, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.

Трамп также обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

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Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".

"Но когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" – подчеркнул Трамп.

Ранее Дональд Трамп, который никак не может смириться со своим поражением на выборах, снова высказался о нарушениях во время голосования 3 ноября и назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах 3 ноября, на которых победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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