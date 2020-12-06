Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписи

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернатора штата Джорджия, где официально подтверждена победа демократа Джо Байдена, созвать специальное заседание законодательного органа штата по пересмотру результатов президентских выборов.

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Соответствующее обращение к республиканцу Брайану Кемпу глава Белого дома написал в Twitter.

Призыв Трампа стал ответом на размещенным Кемпом ранее пост, что он трижды призывал к проверке подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии, чтобы "обеспечить подсчет только законных голосов".

"Но у вас никогда не было проверки подписей! Ваши люди отказываются делать то, что вы просите. Что они скрывают? По крайней мере, сразу же попросите о созыве специального заседания Законодательного собрания. Это можно сделать легко и немедленно", – заявил Трамп.

Напомним, в Джорджии, после многодневного пересчета голосов и постоянных усилий президента Дональда Трампа посеять сомнения в результатах выборов, признали победу на выборах Джо Байдена.

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В ноябре Трамп добился полного пересчета голосов на выборах президента Соединенных Штатов в Джорджии вручную, но это ему не помогло.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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