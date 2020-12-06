Українська
$ 28,3
34,4
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп продолжает бороться за Джорджию: требует проверить подписи

6 декабря, 03:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США обратился к губернатору-республиканцу

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернатора штата Джорджия, где официально подтверждена победа демократа Джо Байдена, созвать специальное заседание законодательного органа штата по пересмотру результатов президентских выборов.

Реклама

Соответствующее обращение к республиканцу Брайану Кемпу глава Белого дома написал в Twitter.

Призыв Трампа стал ответом на размещенным Кемпом ранее пост, что он трижды призывал к проверке подписей на избирательных бюллетенях в Джорджии, чтобы "обеспечить подсчет только законных голосов".

"Но у вас никогда не было проверки подписей! Ваши люди отказываются делать то, что вы просите. Что они скрывают? По крайней мере, сразу же попросите о созыве специального заседания Законодательного собрания. Это можно сделать легко и немедленно", – заявил Трамп.

В тренде
"Рутина обернулась против нас": Time назвал 2020 год худшим в истории

Напомним, в Джорджии, после многодневного пересчета голосов и постоянных усилий президента Дональда Трампа посеять сомнения в результатах выборов, признали победу на выборах Джо Байдена.

Реклама

В ноябре Трамп добился полного пересчета голосов на выборах президента Соединенных Штатов в Джорджии вручную, но это ему не помогло.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

результаты выборов Дональд Трамп Джорджия Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектах
Вакцина от COVID-19 Moderna: добровольцы раскрыли правду о побочных эффектахСША
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19
Байден предложил Фаучи стать его советником по COVID-19США
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно
Вакцина Moderna: три преимущества американского препарата и одно "но"США
Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру
Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему мируFun
"Это трагедия": кандидат в министры финансов США заявила об историческом кризисеСША
Миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларов
Миллиардеры в США заработали на пандемии коронавируса триллион долларовБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять