Трамп проиграет выборы. Букмекеры почти не оставили ему шансов

У действующего президента почти не осталось шансов выиграть, считают в букмекерских конторах

Букмекерские конторы, которые ранее сменили своего фаворита на президентских выборах в США, сделав им республиканца Дональд Трампа, теперь снова верят в победу демократа Джо Байдена.

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Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент шанс его выигрыша составляет 83-89%. Как отмечается, на сайтах ведущих британских букмекерских контор – SkyBet, PaddyPower, Ladbrokes и William Hill – коэффициент выигрыша в своего его победы составляет от 1,13 до 1,2.

В то же время, букмекеры ставят на победу Дональда Трампа лишь 17-20%, хотя вечером накануне вероятность его успеха оценивали еще в 25%, а до выборов и того выше – в 35-40%.

Сейчас коэффициент награды в случае его выигрыша достигает от 4,5 до 6.

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Напомним, изначально букмекерские конторы оценивали шанс победы Джо Байдена в 65%, однако после победы в штате Флорида Трамп ненадолго вырвался вперед. Также на этих выборах была сделана самая крупная ставка всех времен – неназванный участник миллион фунтов на победу Джо Байдена.

Раньше мы писали, что на прошедших выборах представитель Демократической партии побил исторический рекорд по числу одержанных голосов избирателей.

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