Трамп против Байдена: букмекеры назвали победителя выборов в США

Для любителей азартных игр выборы президента США стали очень лакомым кусочком

59-ые выборы президента США, которые состоятся уже 3 ноября, могут стать крупнейшим событием в истории азартных игр.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные букмекеров.

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В частности, как утверждает глава отдела политических ставок британской гэмблинговой компании Ladbrokes Coral Group Мэтью Шаддик, по предварительным оценкам, выборы соберут ставок примерно на миллиард фунтов стерлингов (почти 37 млрд грн).

И хотя шансы кандидата-республиканца Дональда Трампа немного выросли, неизменным лидером является кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден – у них 35% и 65% соответственно.

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Кроме того, на выборах была сделана самая крупная ставка всех времен – неназванный участник поставил на интернет-бирже ставок Betfair миллион фунтов на победу Байдена. Если он окажется прав, то получит 1,54 млн фунтов.

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При этом предсказать победу того или иного кандидата довольно сложно – основная борьба будет идти в "неопределившихся" штатах, где традиционно нет преимущества у того или иного участника выборов. Флорида является одним из таких – и если соцопросы предсказывают здесь победу Байдена, то игроки ставят на Трампа.

В целом, в Betfair ожидают собрать ставок не менее чем на 400 млн фунтов стерлингов – это вдвое больше, чем в 2016 году, когда Трамп победил демократку Хиллари Клинтон.

В то же время, большинство ставок поступает из-за пределов США, поскольку на территории страны ставить деньги на политические события запрещено.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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