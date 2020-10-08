Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении COVID-19

Трамп пообещал, что каждый американец получит такое же лечение бесплатно

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter.

Трамп пообещал направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он сам принимал.

"Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше", – сказал Трамп.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

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Американский лидер отметил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Пациенты смогут получить их бесплатно в больницах.

"Так что мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", – добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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