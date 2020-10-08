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Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении COVID-19

8 октября, 01:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп пообещал, что каждый американец получит такое же лечение бесплатно

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам.

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Об этом он заявил в своем видеообращении в Twitter.

Трамп пообещал направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые он сам принимал.

"Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше", – сказал Трамп.

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Американский лидер отметил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Пациенты смогут получить их бесплатно в больницах.

"Так что мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", – добавил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США лечение коронавирус Дональд Трамп
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