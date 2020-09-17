Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавируса

С прогнозами президента не согласны в Центре контроля и профилактики заболеваний

В Соединенных Штатах широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса начнется в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заявил Трамп.

По его словам, это произойдет "в середине октября, может, немного позднее".

Дональд Трамп добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше – "в ноябре или в крайнем случае – в декабре".

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Как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), США начнут производить миллионы доз вакцины, отметил он.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины к концу 2020 года", - подчеркнул американский президент.

Трамп также напомнил, что администрация США подготовила план, который позволит начать поставки вакцины в разные города страны "в тот же день, когда вакцина будет одобрена, ну или на следующий день".

Ранее директор Центра контроля и профилактики заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова для потребителей в Соединенных Штатах в очень небольших партиях не ранее ноября-декабря 2020 года, но общедоступной она станет лишь в третьем квартале 2021-го.

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