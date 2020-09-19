Трамп рассказал, когда все американцы получат вакцину от коронавируса

К концу года в Штатах планируют изготовить не менее 100 млн доз препарата

В Соединенных Штатах Америки, которые до сих пор удерживают лидерство в мире по числу зараженных коронавирусом, к апрелю 2021 года планируют обеспечить вакциной от COVID-19 всех жителей.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно доз вакцин для всех американцев к апрелю", – сообщил он.

По словам Трампа, уже до конца 2020 года в распоряжении американских властей будут не менее 100 млн доз вакцины. Потом же масштабы производства вырастут, и с каждым месяцем препарата будет больше. Примечательно, что вакцину в США еще не одобрили надзорные органы.

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А тем временем в Центре контроля и профилактики заболеваний США не разделяют таких оптимистичных прогнозов Трампа. Как рассказал директор организации Роберт Редфилд, вакцина от COVID-19 будет готова для потребителей в Соединенных Штатах в очень небольших партиях не ранее ноября-декабря 2020 года.

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Мы также сообщали, что в ВОЗ заявили, что не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса остановит пандемию этой инфекции в мире.

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