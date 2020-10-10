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Трамп рассказал о своих симптомах COVID-19

10 октября, 11:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент США уже перестал принимать лекарства

Президент США Дональд Трамп рассказал о симптомах, с которыми столкнулся при заражении коронавирусом. Сейчас он заявляет, что чувствует себя хорошо.

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"Я чувствую себя сильным. Я знаю, что многие были инфицированы коронавирусом, или китайским вирусом, поскольку он пришел из Китая, но я действительно чувствую себя сильным, а очень многие люди так себя не чувствуют", – сказал Трамп в интервью телекомпании Fox News.

На вопрос о том, какие симптомы у него были, президент ответил, что не ощущал проблем с дыханием.

"Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США", – добавил он.

Трамп назвал лечащих его врачей "лучшими в мире". Затронув вопрос о том, что именно его беспокоило во время пребывания в медицинском центре им. Уолтера Рида, он отметил, что это было "чувство усталости, чувство, что отсутствует привычный уровень энергии".

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"Я принимал Regeneron, через 24 часа я стал чувствовать себя по-другому и покинул госпиталь раньше", – добавил он.

Президент подчеркнул, что врачи хотели оставить его для более продолжительного наблюдения, но он хотел покинуть госпиталь уже в первый день.

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Глава Белого дома также отметил, что недавно сдал еще один тест на коронавирус.

"Я еще не знаю точных результатов, но я сдал еще один тест. Я знаю, что либо (содержание вируса. – Ред.) крайне мало, либо я свободен от него", – подытожил Трамп.

Кроме того, он отметил, что окончательно перестал принимать лекарства "около восьми часов назад".

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Ранее мы сообщали, что Трампа "вылечили" от коронавируса. Что известно о его "суперлекарстве" Regeneron.

Также напомним, президент США заявил, что до конца года США получат действующую вакцину от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США симптомы коронавирус Дональд Трамп
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