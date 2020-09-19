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Трамп разразился новым обвинением в сторону России: "похитили" оружие

19 сентября, 09:39

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам американского президента, в США уже изобрели ракету получше

Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам у США и с ее помощью создала свое оружие. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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"У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая намного, намного быстрее", – рассказал Трамп во время предвыборного митинга в штате Миннесота.

По его словам, США создали "самое мощное оружие", и президент России Владимир Путин и все другие завидуют американцам.

Напомним, Трамп не первый раз говорит о создании невероятной военной техники. В частности, недавно американский лидер рассказал о "супербыстрых" ракетах для противостояния России.

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Россия тоже пытается показать миру свои достижения, но это у нее получается менее убедительно. К примеру, ранее президент РФ Владимир Путин похвастался неработающей ракетой. По данным СМИ, это оружие попросту не прошло испытания.

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Россия заявление оружие ракета похищение Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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