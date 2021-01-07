Трамп с оружием, Assassin's Creed и Бэйн. Яркие мемы о штурме Капитолия в США

После штурма Капитолия в США пользователи социальных сетей начали не только обсуждать события, но и шутить на эту тему. "Сегодня" собрали самые яркие мемы.
Так, в Сети сравнивают Дональда Трампа с Александром Лукашенком. В частности, на Трампа и его сына "надели" бронежилет и "дали" в руки оружие. Именно в таком виде Лукашенко со своим ребенком во время протестов в Беларуси выходили из вертолета.
44-й президент США Барак Обама размышляет о том, кто же все-таки станет следующим главой государства.
Так Джозеф Байден якобы призывал демонстрантов прекратить свои действия. Ранее это слово стало "коронным" у беглого экс-президента Виктора Януковича и было поводом для мемов.
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Демонстрантов в США сравнили и с персонажами из видеоигры Assassin's Creed.
Вспомнили и о главном противнике Бэтмена Бэйне. А вдруг в этих событиях и он замешан?
"И здрасте вам через окно!"
А так пользователи восприняли обращение Трампа к демонстрантам.
- Пожалуйста, идите домой.
- Я активирован, мой король.
Радикалов из движения Proud Boys, которые вчера ворвались в здание Капитолия, сравнили с музыкальной группой Jamiroquai, члены которой выглядят не менее вызывающе.
Так выглядит солист группы Jamiroquai:
Трибуна из Капитолия. Уже на полках в ваших магазинах, недорого!
Слезоточивым газом по всевидящему глазу.
Напомним, мы писали, как сбои в системе безопасности привели к штурму Капитолия.
Также сообщалось, что Конгресс подтвердил победу Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.
Все подробности в спецтеме "Майдан" в США
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