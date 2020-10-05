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Трамп скрыл положительный результат первого теста на COVID-19 – СМИ

5 октября, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США сообщил результат на день позже, чем узнал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп узнал о своем заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 на день раньше, чем рассказал об этом публично.

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Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

По информации собеседников издания, президент получил позитивный результат первого теста в четверг и после этого он появился в эфире телеканала Fox News, где рассказал, что здал тест, однако его результаты ему неизвестны.

По информации издания, Трамп ожидал результатов второго, более надежного теста и в частной беседе просил одного из своих помощников, осведомленного о результатах первого, не разглашать их.

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Напомним, Дональд Трамп в ночь на пятницу сообщил, что у него и его супруги Меланьи выявили коронавирус, в пятницу вечером он был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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Мы также сообщала, что состояние здоровья президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться и его могут выписать из больницы уже в понедельник, 5 октября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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заражение коронавирус Дональд Трамп COVID-19
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