Трамп снова оскорбил Байдена: Не хватит ума быть президентом

Президент уверен, что соперник не пробудет главой государства и двух месяцев

Президент США Дональд Трамп считает, что кандидат-демократ Джозеф Байден в случае избрания не сможет исполнять обязанности главы государства и два месяца, поскольку его контролируют левые радикалы.

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Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании Fox Business.

На вопрос ведущей передачи о том, означает ли это, что Байден уйдет с поста президента через два месяца, Трамп заявил: "Его умственные способности недостаточны для того, чтобы быть президентом, и вы знаете это, и всем остальным это известно".

Президент добавил, что намерен обыграть оппонента на вторых дебатах, и обвинил помощников Байдена в попытках защитить своего босса.

Напомним, это уже не первый раз, когда Трамп очень грубо оскорбил Байдена. Ранее глава американской администрации назвал бывшего вице-президента "человеком с низким IQ".

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Затем Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена.

Больше о том, как Трамп принял решение баллотироваться на второй президентский срок, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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