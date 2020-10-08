Трамп снова оскорбил Байдена: Не хватит ума быть президентом

Президент США Дональд Трамп считает, что кандидат-демократ Джозеф Байден в случае избрания не сможет исполнять обязанности главы государства и два месяца, поскольку его контролируют левые радикалы.
Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании Fox Business.
На вопрос ведущей передачи о том, означает ли это, что Байден уйдет с поста президента через два месяца, Трамп заявил: "Его умственные способности недостаточны для того, чтобы быть президентом, и вы знаете это, и всем остальным это известно".
Президент добавил, что намерен обыграть оппонента на вторых дебатах, и обвинил помощников Байдена в попытках защитить своего босса.
Напомним, это уже не первый раз, когда Трамп очень грубо оскорбил Байдена. Ранее глава американской администрации назвал бывшего вице-президента "человеком с низким IQ".
Затем Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена.
Больше о том, как Трамп принял решение баллотироваться на второй президентский срок, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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