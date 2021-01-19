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Трамп снял ограничения на въезд в США из большинства стран Европы и Британии

19 января, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

С 26 января прекращают действие исполнительные указы о приостановке въезда

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил введенные в связи с пандемией коронавируса меры, которые ограничивают въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

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Трамп подписал соответствующий указ, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.

Прежние меры перестанут действовать после того, как вступят в силу правила предоставления отрицательного теста на наличие коронавируса для всех прибывающих в Соединенные Штаты иностранцев.

Исполнительные указы о приостановке въезда прекращают свое действие с 26 января.

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К слову, согласно последним данным, в США зафиксировали более 24,1 млн случаев заражения коронавирусом.

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Напомним, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и по смертности. В стране уже более 10 млн человек вакцинировались от коронавируса.

"Британский" штамм COVID-19, который медики определяют как более заразный, может преобладать в США уже к марту этого года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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