Трамп собирает вещи: территорию Белого дома обнесли забором (видео)

На инаугурации Байдена Трампа не будет

В США накануне инаугурации демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, все улицы американской столицы обнесли железным забором.

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Об этом рассказала корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Также забор появился и вокруг Белого дома, а на саму территорию пока никого не пропускают.

Действующий президент Дональд Трамп уже начал собирать вещи. На инаугурацию Байдена он не приедет, а 20 января полетит во Флориду.

Из-за нападения сторонников Трампа на Капитолию меры безопасности, которыми будет сопровождаться церемония, в этом году будут еще жестче, чем раньше.

Видео: "Сегодня"

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К слову, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием. Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.

Также сообщалось, что американские силовики усиливают охрану в зданиях капитолиев штатов, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов".

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