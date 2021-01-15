Трамп собирает вещи: территорию Белого дома обнесли забором (видео)

В США накануне инаугурации демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, все улицы американской столицы обнесли железным забором.
Об этом рассказала корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.
Также забор появился и вокруг Белого дома, а на саму территорию пока никого не пропускают.
Действующий президент Дональд Трамп уже начал собирать вещи. На инаугурацию Байдена он не приедет, а 20 января полетит во Флориду.
Из-за нападения сторонников Трампа на Капитолию меры безопасности, которыми будет сопровождаться церемония, в этом году будут еще жестче, чем раньше.
К слову, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием. Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.
Также сообщалось, что американские силовики усиливают охрану в зданиях капитолиев штатов, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов".
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