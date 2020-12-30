Трамп стал главным объектом восхищения в США – рейтинг

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил мировой рейтинг восхищения 2020 компании Gallup.

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Как пишет CNN, Трамп получил 18% поддержки и стал главным восхищением года в категории мужчин.

Впервые за 12 лет первое место не досталось бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также в ТОП-10 мирового рейтинга восхищения среди мужчин вошли:

экс-президент США Барак Обама ;

; демократ Джо Байден ;

; основатель Tesla Илон Маск ;

; главный инфекционист США Энтони Фаучи ;

; папа Римский Франциск ;

; основатель Microsoft Билл Гейтс ;

; культовый буддист Далай-лама ;

; американский сенатор-социалист Берни Сандерс ;

; звезда баскетбола Джеймс Леброн.

В то же время рейтинг восхищения среди женщин возглавила жена бывшего президента США Барака Обама Мишель Обама.

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Также в рейтинг вошли:

первая леди Мелания Трамп ;

; избранный вице-президент США Камала Харрис ;

; американская телеведущая Опра Уинфри ;

; канцлер Германии Ангела Меркель ;

; экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон ;

; королева Великобритании Елизавета II ;

; член Верховного суда США от республиканцев Эми Кони Барретт ;

; эко-активистка Грета Тунберг.

К слову, в опросе приняли участие 1018 человек. Погрешность опроса составляет примерно 4%.

Ранее мы писали, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

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