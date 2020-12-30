Трамп стал главным объектом восхищения в США – рейтинг

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил мировой рейтинг восхищения 2020 компании Gallup.
Как пишет CNN, Трамп получил 18% поддержки и стал главным восхищением года в категории мужчин.
Впервые за 12 лет первое место не досталось бывшему американскому президенту Бараку Обаме.
Также в ТОП-10 мирового рейтинга восхищения среди мужчин вошли:
- экс-президент США Барак Обама;
- демократ Джо Байден;
- основатель Tesla Илон Маск;
- главный инфекционист США Энтони Фаучи;
- папа Римский Франциск;
- основатель Microsoft Билл Гейтс;
- культовый буддист Далай-лама;
- американский сенатор-социалист Берни Сандерс;
- звезда баскетбола Джеймс Леброн.
В то же время рейтинг восхищения среди женщин возглавила жена бывшего президента США Барака Обама Мишель Обама.
Также в рейтинг вошли:
- первая леди Мелания Трамп;
- избранный вице-президент США Камала Харрис;
- американская телеведущая Опра Уинфри;
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
- королева Великобритании Елизавета II;
- член Верховного суда США от республиканцев Эми Кони Барретт;
- эко-активистка Грета Тунберг.
К слову, в опросе приняли участие 1018 человек. Погрешность опроса составляет примерно 4%.
Ранее мы писали, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
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