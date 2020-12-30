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Трамп стал главным объектом восхищения в США – рейтинг

30 декабря, 03:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Втрое место занял экс-президент США Барак Обама

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил мировой рейтинг восхищения 2020 компании Gallup.

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Как пишет CNN, Трамп получил 18% поддержки и стал главным восхищением года в категории мужчин.

Впервые за 12 лет первое место не досталось бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также в ТОП-10 мирового рейтинга восхищения среди мужчин вошли:

  • экс-президент США Барак Обама;
  • демократ Джо Байден;
  • основатель Tesla Илон Маск;
  • главный инфекционист США Энтони Фаучи;
  • папа Римский Франциск;
  • основатель Microsoft Билл Гейтс;
  • культовый буддист Далай-лама;
  • американский сенатор-социалист Берни Сандерс;
  • звезда баскетбола Джеймс Леброн.

В то же время рейтинг восхищения среди женщин возглавила жена бывшего президента США Барака Обама Мишель Обама.

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Также в рейтинг вошли:

  • первая леди Мелания Трамп;
  • избранный вице-президент США Камала Харрис;
  • американская телеведущая Опра Уинфри;
  • канцлер Германии Ангела Меркель;
  • экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;
  • королева Великобритании Елизавета II;
  • член Верховного суда США от республиканцев Эми Кони Барретт;
  • эко-активистка Грета Тунберг.

К слову, в опросе приняли участие 1018 человек. Погрешность опроса составляет примерно 4%.

Ранее мы писали, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

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США Обама рейтинг Дональд Трамп
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