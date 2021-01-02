Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп созывает сторонников на митинг против результатов выборов 6 января

2 января, 03:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В среду Конгресс должен официально утвердить итоги выборов президента США

Действующий президент Соединенных Штатов дональд Трамп призвал своих сторонников прийти 6 января на митинг в Вашингтоне против официальных итогов выборов президента, согласно которым победил демократ Джо Байден.

Реклама

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Большой протест в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января. Подробности о месте проведения будут объявлены позже. Остановим кражу!" - написал он.

Трамп также пообещал, представить 6 января "огромное количество доказательств" того, что на самом деле он победил Байдена "с большим перевесом".

В тоже время в сети распространяют объявление об анонсированном президентом митинге с призывом прийти на "Марш за Трампа".

Реклама

"Президент призывает нас приехать в Вашингтон 6 января на большой протест", – говорится в нем.

В тренде
Передвижения кортежей Путина три года сливали в сеть

Отметим, 6 января Конгресс Соединенных Штатов должен официально утвердить итоги президентских выборов.

Мы сообщали, что 6 января в Конгрессе США по меньшей мере 140 республиканцев попытаются возразить против результатов голосования Коллегии выборщиков на совместном заседании двух палат.

Напомним, ранее Дональд Трамп говорил некоторым своим советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США митинг Дональд Трамп президент США Конгресс США Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2
Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 году
Билл Гейтс ужаснул прогнозом о коронавирусе в 2021 годуСША
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять