Трамп созывает сторонников на митинг против результатов выборов 6 января

Действующий президент Соединенных Штатов дональд Трамп призвал своих сторонников прийти 6 января на митинг в Вашингтоне против официальных итогов выборов президента, согласно которым победил демократ Джо Байден.

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Об этом Трамп написал в Twitter.

"Большой протест в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января. Подробности о месте проведения будут объявлены позже. Остановим кражу!" - написал он.

Трамп также пообещал, представить 6 января "огромное количество доказательств" того, что на самом деле он победил Байдена "с большим перевесом".

В тоже время в сети распространяют объявление об анонсированном президентом митинге с призывом прийти на "Марш за Трампа".

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"Президент призывает нас приехать в Вашингтон 6 января на большой протест", – говорится в нем.

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Отметим, 6 января Конгресс Соединенных Штатов должен официально утвердить итоги президентских выборов.

Мы сообщали, что 6 января в Конгрессе США по меньшей мере 140 республиканцев попытаются возразить против результатов голосования Коллегии выборщиков на совместном заседании двух палат.

Напомним, ранее Дональд Трамп говорил некоторым своим советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

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