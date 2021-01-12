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Трамп о подстрекательстве к мятежу: "Это было абсолютно уместно"

12 января, 18:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США не видит своей вины в случившемся на Капитолийском холме 6 января

Президент США Дональд Трамп считает уместными все свои заявления, сделанные перед участниками "Марша за спасение Америки", которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе.

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Как сообщает The Washington Post, об этом он заявил журналистам 12 января.

"Они проанализировали мою речь, мои слова и то, что я сказал в конце. Все сочли это абсолютно уместным", – сказал глава Белого дома.

Это стало его первым публичным появлением после того, как 6 января – то есть, в день утверждения победы Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах – участники "Марша за спасение Америки" предприняли попытку захватить Конгресс США.

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"Мы не хотим насилия", – заверил Трамп.

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Напомним, что инцидент на Капитолийском холме привел к гибели шести человек, включая полицейского. На данный момент в отношении участников беспорядков открыты десятки уголовных дел.

Стоит отметить, что именно члены Демократической партии расценили выступление Трампа перед участниками марша как подстрекательство к мятежу. Это стало официальной причиной для начала новой процедуры импичмента. Сам он называет это "продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики".

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