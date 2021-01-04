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Трамп угрожал главе Джорджии, требуя пересчета голосов в свою пользу (видео)

4 января, 00:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Запись разговора попала к журналистам

Действующий президент Дональд Трамп в разговоре с госсекретарем штата Джорджия республиканцем Брэдом Раффенспергер, требуя пересчета голосов на выборах президента, постепенно перешел к угрозам.

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Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на запись разговора.

В ходе длинного часового разговора Трамп вначале просит главу Джорджии "найти" достаточно голосов, чтобы отменить свое поражение.

Как видно из записи, Трамп поочередно то ругает Раффенспергера, то пытается льстить, уговаривает действовать, а затем фактически начинает угрожать ему и его юристу уголовной ответственностью за сокрытие информации о том, как демократы якобы фальсифицировали выборы.

"Вам известно, что они сделали, а вы не сообщили об этом. Это уголовное преступление, вы не можете это допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста", – говорит президент.

Трамп угрожает госсекретарю Джорджии
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На протяжении всего разговора Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса отвергают все утверждения Трампа, объясняя, что президент полагается на уже опровергнутые теории заговора и что победа избранного президента Джо Байдена в Джорджии справедлива. Но Трамп не сдается.

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"Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем у нас. Потому что мы выиграли штат... Я ни за что не потеряю Джорджию", - в какой-то момент заявляет он.

Отметим, голоса в Джорджии по требованию республиканцев уже пересчитывали три раза, и каждый раз в пользу Джо Байдена, хоть и с незначительным отрывом.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс поддержал республиканцев в Конгрессе, желающих оспорить результаты волеизъявления коллегии выборщиков на президентских выборах.

6 января в Конгрессе США по меньшей мере 140 республиканцев собираются возразить против результатов голосования Коллегии выборщиков на совместном заседании двух палат.

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угрозы Дональд Трамп выборы в США Джорджия
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