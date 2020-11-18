Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности из-за его заявлений о выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник уволил главу Агентства по кибербезопасности (CISA) Криса Кребса, обвинив его в том, что он сделал "крайне неточное" заявление о безопасности выборов в США.

Реклама

Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество – в том числе голосование мертвых людей, наблюдатели за опросами не допускались на участки для голосования, "сбои" в машинах для голосования, которые меняли голоса за Трампа на Байдена, позднее голосование и другое. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", – написал президент.

Как сообщает Reuters, Кребс, который работал над защитой выборов от хакеров, вызвал гнев Белого дома из-за своей деятельности по развенчанию дезинформации.

Особенно Кребс разозлил Трампа из-за проекта CISA, получившего название "Управление слухами", – он разоблачает дезинформацию о выборах, и в некоторых размещенных там материалах опровергалась информация о мошенничестве с избирателями, которую продвигала команда Трампа.

Реклама

В то же время многие эксперты по безопасности высоко оценили работу Кребса в последние два года.

Напомним, выборы президента США прошли еще 3 ноября, однако имя победителя пока официально не объявлено, хотя по предварительным результатам, со значительным отрывом Джо Байден обгоняет Трампа.

В то же время избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует твиты о своей "победе".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама