Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности из-за его заявлений о выборах

18 ноября, 03:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кребс опровергал информацию о нарушениях на выборах, продвигаемую Белым домом

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник уволил главу Агентства по кибербезопасности (CISA) Криса Кребса, обвинив его в том, что он сделал "крайне неточное" заявление о безопасности выборов в США.

Реклама

Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество – в том числе голосование мертвых людей, наблюдатели за опросами не допускались на участки для голосования, "сбои" в машинах для голосования, которые меняли голоса за Трампа на Байдена, позднее голосование и другое. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", – написал президент.

Как сообщает Reuters, Кребс, который работал над защитой выборов от хакеров, вызвал гнев Белого дома из-за своей деятельности по развенчанию дезинформации.

Особенно Кребс разозлил Трампа из-за проекта CISA, получившего название "Управление слухами", – он разоблачает дезинформацию о выборах, и в некоторых размещенных там материалах опровергалась информация о мошенничестве с избирателями, которую продвигала команда Трампа.

В тренде
В Варшаве снова проходят демонстрации против запрета абортов: парламент – в осаде
Фото: wyborcza.pl
Реклама

В то же время многие эксперты по безопасности высоко оценили работу Кребса в последние два года.

Напомним, выборы президента США прошли еще 3 ноября, однако имя победителя пока официально не объявлено, хотя по предварительным результатам, со значительным отрывом Джо Байден обгоняет Трампа.

В то же время избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует твиты о своей "победе".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы отставка Дональд Трамп кибербезопасность Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять