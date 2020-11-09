Трамп уволил министра обороны США: назначен новый глава Пентагона

Спустя несколько дней после того, как американские СМИ сообщили об предстоящей отставке министра обороны США Марка Эспера, президент Дональд Трамп официально подтвердил слухи.
О его увольнении руководитель Белого дома сообщил 9 ноября на своей странице в Twitter.
"Полномочия Марка Эспера прекращены. Я хочу поблагодарить его за службу", – написал Трамп.
Вместо Эспера, который был назначен на свою должность лишь в июле прошлого года, исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.
Трамп отметил, что кандидатуру Миллера уже одобрил Сенат. К исполнению своих обязанностей кандидат приступит немедленно и "отлично справится со своей работой", считает президент.
Напомним, что телеканал NBC сообщил о том, что Эспер подготовил заявление об отставке еще 6 ноября. Якобы его намерение связано с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов. Однако в тот же день представитель Пентагона Джонатан Хоффман это опроверг.
Также смотрите видеосюжет об отставке предыдущего министра обороны США Джеймса Мэттиса:
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