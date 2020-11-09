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Трамп уволил министра обороны США: назначен новый глава Пентагона

9 ноября, 20:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

О предстоящей отставке Марка Эспера американские СМИ сообщили на прошлой неделе

Спустя несколько дней после того, как американские СМИ сообщили об предстоящей отставке министра обороны США Марка Эспера, президент Дональд Трамп официально подтвердил слухи.

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О его увольнении руководитель Белого дома сообщил 9 ноября на своей странице в Twitter.

"Полномочия Марка Эспера прекращены. Я хочу поблагодарить его за службу", – написал Трамп.

Вместо Эспера, который был назначен на свою должность лишь в июле прошлого года, исполняющим обязанности главы Пентагона назначен директор Национального контртеррористического центра США Кристофер Миллер.

Трамп отметил, что кандидатуру Миллера уже одобрил Сенат. К исполнению своих обязанностей кандидат приступит немедленно и "отлично справится со своей работой", считает президент.

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Напомним, что телеканал NBC сообщил о том, что Эспер подготовил заявление об отставке еще 6 ноября. Якобы его намерение связано с планами Трампа уволить его после всеобщих выборов. Однако в тот же день представитель Пентагона Джонатан Хоффман это опроверг.

Также смотрите видеосюжет об отставке предыдущего министра обороны США Джеймса Мэттиса:

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США Дональд Трамп Марк Эспер

Источник: Сегодня

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