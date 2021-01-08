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Трамп в последние дни президентства может помиловать самого себя – СМИ

8 января, 11:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Действующий президент опасается судебного преследования

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность в последние дни своего президентства помиловать себя и членов своей семьи.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после дня голосования Трамп в нескольких беседах со своими помощниками поднимал вопрос о своем помиловании.

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Сообщается, что Трамп изучал возможность помилования для членов своей семьи, в том числе для сыновей Дональда Трампа – младшего, Эрика и дочери Иванки.

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По мнению издания, таким образом он может попытаться защитить себя от возможного судебного преследования после завершения президентского срока.

Однако, как отмечает The New York Times, такой шаг может стать опасным прецедентом, который продемонстрирует превосходство главы государства перед законом.

Напомним, после штурма Капитолия сторонниками Трампа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.

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