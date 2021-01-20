Українська
$ 28,15
34,16
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп в прощальной речи решил напакостить Байдену

20 января, 17:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Уходящий президент обтекаемо упомянул новую администрацию

Уходящий президент США Дональд Трамп отказался произносить написанную для него речь, в которой содержались упоминания администрации избранного президента Джозефа Байдена и процедуры мирной передачи полномочий.

Реклама

Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на свои источники.

По ее данным, помощники Трампа подготовили для него текст речи, с которой он должен был выступить на авиабазе "Эндрюс" в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду. Однако республиканец отказался от этого варианта речи, ознакомившись с ним непосредственно утром в среду. Со сцены на авиабазе "Эндрюс" были убраны телесуфлеры.

"Желаю новой администрации удачи и больших успехов, – обтекаемо сказал Трамп. – Думаю, они добьются большого успеха".

В тренде
Инаугурация Байдена: онлайн-трансляция

Зато говоря о первой леди, назвал Меланию "женщиной великого изящества, красоты и достоинства" и сказал, что она "настолько популярна среди людей".

Реклама

Напомним, Трамп нарушил старую традицию и стал первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи с преемником.

Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инаугурация прощание Дональд Трамп Джо Байден

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять