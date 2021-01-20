Трамп в прощальной речи решил напакостить Байдену

Уходящий президент США Дональд Трамп отказался произносить написанную для него речь, в которой содержались упоминания администрации избранного президента Джозефа Байдена и процедуры мирной передачи полномочий.

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Об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на свои источники.

По ее данным, помощники Трампа подготовили для него текст речи, с которой он должен был выступить на авиабазе "Эндрюс" в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду. Однако республиканец отказался от этого варианта речи, ознакомившись с ним непосредственно утром в среду. Со сцены на авиабазе "Эндрюс" были убраны телесуфлеры.

"Желаю новой администрации удачи и больших успехов, – обтекаемо сказал Трамп. – Думаю, они добьются большого успеха".

Зато говоря о первой леди, назвал Меланию "женщиной великого изящества, красоты и достоинства" и сказал, что она "настолько популярна среди людей".

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Напомним, Трамп нарушил старую традицию и стал первым за более чем 150 лет президентом, который покинул администрацию, не дожидаясь встречи с преемником.

Больше о происходящем в США читайте на сайте "Сегодня": "Инаугурация Джо Байдена: все подробности".

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