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Трамп ветировал оборонный бюджет, заблокировав санкции против "Северного потока – 2"

23 декабря, 22:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ветированный бюджет также включал военную помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов, ранее одобренный Конгрессом, который включает в себя расширение санкций против "Северного потока – 2" и военную помощь Украине.

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Об этом сообщает СNBC.

"К сожалению, Закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, не уважающие наших ветеранов и историю наших вооруженных сил, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в наших действиях по национальной безопасности и внешней политике", – говорится в обращении Трампа к Конгрессу.

Президент США также в очередной раз назвал новый оборонный бюджет "подарком Китаю и России", не объяснив, что имеет в виду.

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Теперь Конгресс должен снова проголосовать, чтобы снять вето Трампа.

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Напомним, оборонный документ, который блокирует действующий президент США Дональд Трамп, включает расходы, связанные с санкциями против проектов российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" и согласован обеими палатами Конгресса.

Кроме того, в новый американский оборонный бюджет вошло предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

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