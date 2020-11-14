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Трамп впервые допустил, что не будет следующим президентом США

14 ноября, 10:22

Мария Журенко Мария Журенко

Администрация не закроется из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов, возглавит не он, а его соперник Джо Байден, который лидирует на выборах.

Об этом передает Reuters.

Также он сообщил, что администрация не будет закрываться через ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

"В идеале мы не пойдем на изоляцию. Я не пойду, эта администрация не пойдет на изоляцию. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем – кто знает, какой будет администрация? Я думаю, время покажет. Но я могу вам сказать, что эта администрация не пойдет на изоляцию", – сказал Трамп.

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А тем временем мир замер в ожидании нового политического курса, который будет провозглашен победившим на президентских выборах в США Джо Байденом. Каким станет мир в 2025 году?

Также ранее мы писали о том, что стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена.

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Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
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