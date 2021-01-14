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Трамп впервые после объявления импичмента обратился к американцам (видео)

14 января, 01:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Дональд Трамп осуждает беспорядки, которые произошли в Конгрессе США

Президент США Дональд Трамп, которому объявили импичмент, выступил с заявлением.

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Видеообращение появилось в Twitter Белого дома.

Видео: The White House

Трамп заявил, что насилию нет оправдания, виновных накажут, а его верные сторонники не могут поддерживать политическое насилие.

Так, в своем видеообращении Трамп сказал, что осуждает беспорядки, которые произошли в Конгрессе США. Также он пообещал, что участники беспорядков будут привлечены к судебной ответственности.

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Однако во время видеообращения он никак не прокомментировал свой импичмент.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп получил обвинение от Нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

Напомним, для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись – за резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев. Против импичмента – 197 конгрессменов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Дональд Трамп
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