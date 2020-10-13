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Трамп впервые появился на людях после победы над коронавирусом: фото и видео

13 октября, 14:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США провел встречу со своими сторонниками во Флориде

Президент США Дональд Трамп не стал выжидать 14 дней самоизоляции после инфицирования коронавирусом и возобновил свою избирательную кампанию.

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Как сообщает CNN, 12 октября американский лидер пришел на встречу со своими сторонниками во Флориде.

Ранее в этот день он заявил, что получил очередной негативный тест на COVID-19 (впервые отсутствие у него инфекции анализы показали еще 11 октября), после чего провел политическое мероприятие под открытым небом – на территории аэропорта в городе Сэнфорд.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

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При этом он снова выступал без медицинской маски (впрочем, собравшиеся тоже были преимущественно без масок) и грозился всех расцеловать.

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"Я чувствую себя таким сильным, я войду в эту аудиторию. Я войду туда, я поцелую всех в этой аудитории. Я поцелую парней, красивых женщин и всех остальных. Я просто всех смачно поцелую", – сказал Трамп.

Выступая, президент снова раскритиковал своего соперника-демократа Джо Байдена, которого назвал "худшим кандидатом в президенты в истории".

Напомним, что США сохраняют лидерство по распространению коронавируса – в этой стране зафиксировано более 7,8 млн случаев инфицирования, из которых 215 тыс. оказались смертельными.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, что 15 октября у Трампа запланирован второй тур публичных дебатов с Байденом. Ему предлагали провести их в онлайн-формате, однако президент наотрез от этого отказался.

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