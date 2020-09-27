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Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда противницу абортов

27 сентября, 03:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Эми Баррет обещает придерживаться закона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США на место умершей Рут Бейдер Гинзбург.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Объявляя кандидатуру Барретт, президент США заявил, что при принятии решений она будет придерживаться Конституции США и призвал воздержаться от персональных нападок на нее.

По информации американских СМИ, судья Баррет была единственной кандидатурой, с кем президент Трамп проводил собеседование на эту должность в Белом доме, ее также поддерживают консервативные сенаторы от Республиканской партии.

48-летняя Барретт – судья Окружного апелляционного суда. Сторонники консерваторов надеются, что она поможет утвердить на высшем уровне в США запрет женщинам делать аборты.

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В то же время сама Барретт заявила, что уверена, что "судья должен применять закон в соответствии с тем, как он прописан".

"Судьи это не законодатели и должны дистанцироваться от любых собственных политических взглядов", – заявила она.

Напомним, соперник Дональда Трампа на выборах, демократ Джо Байден настаивает, чтобы такое важное решение, как назначение судьи Верховногот суда, принималось уже после выборов.

Кандидат в президенты от демократов также пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре отзовет претендента на пост в Верховный суд, выдвинутого Трампом.

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