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Трамп выступил против локдауна в США

20 декабря, 07:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Американский президент прокомментировал выступление премьера Великобритании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что рекордные количества новых больных в стране не является причиной для введения локдауна.

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Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

По его словам, локдаун еще хуже, чем сам коронавирус.

"Нам не нужны локдауны: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема", – сказал он.

Так Трамп прокомментировал выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона, объявившего о жестком режиме самоизоляции для жителей Лондона и юго-востока Англии.

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Отметим, уровень ежедневной заболеваемости COVID-19 в Соединенных Штатах в субботу, 19 января, преодолел рекордную отметку, приблизившись вплотную к 250 тыс. случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки.

Ранее 18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что к концу апреля жертвами коронавирусной пандемии стало больше американцев, чем в результате вьетнамской войны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США карантин коронавирус Дональд Трамп локдаун
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