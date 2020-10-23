Трамп: Я жестче всех отношусь к России, подумайте об Украине

Президент США Дональд Трамп во время с демократом Джо Байденом заявил, что жестче всех относится к России и призвал американцев подумать об Украине.

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"Я жестче всех отношусь к России. Подумайте об Украине, подумайте о других странах – никто жестче не относился к России", – сказал Трамп.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обещает Украине военную помощь после своей победы на выборах – вплоть до летального оружия, чтобы защититься от российской агрессии. Кроме того, Байден уверяет, что будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину.

К слову, перед финальным туром дебатов в Сети стали публиковать компрометирующие письма и данные якобы с компьютера сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера Байдена. Американская разведка утверждает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post этих писем.

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Социальные сети Facebook и Twitter 14 октября ограничили распространение статьи, в которой была опубликована переписка Хантера Байдена, связанная с его работой в украинской компании Burisma.

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Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.

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