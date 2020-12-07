Трамп запретит поставки вакцины от COVID-19 за рубеж до вакцинации американцев – СМИ

Поставки американской вакцины в другие страны начнутся не раньше конца весны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен во вторник, 8 декабря, подписать указ, согласно которому поставки вакцины от коронавируса COVID-19 по всему миру начнутся лишь после того, как будут вакцинированы большинство американцев.

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Об этом сообщили источники в Белом доме, передает Fox News.

"Первоочередная задача – обеспечить распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем их поставки по всему миру", - заявил один из чиновников.

Он добавил, что поставки вакцины за рубеж начнутся, скорее всего, только "в конце весны, начале лета" – после того, как в США будут вакцинированы все желающие.

По словам чиновника приказ "четко предписывает нам уделять первоочередное внимание доступу к вакцине американского народа, прежде чем работать над ее предоставлением партнерами и союзникам".

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Кроме того, источник в Белом доме сообщил изданию, что вакцину Pfizer-BioNTech в США могут одобрить уже в пятницу, 11 декабря. А 17 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует обсудить вакцину Moderna.

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"Мы очень скоро предоставим американскому народу высокоэффективные вакцины против COVID-19", - пообещал еще один американский чиновник.

Согласно новому указу Трампа, Минздрав должен определить приоритетность распространения вакцины среди американцев со скоростью, "невиданной прежде".

Еще один высокопоставленный собеседник сообщил изданию, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину.

Напомним, ранее в США заявили, что вакцина от коронавируса станет доступна всем в Соединенных Штатах ко второму кварталу 2021 года.

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