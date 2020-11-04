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Трамп заявил, что победил на выборах, а Байден мошенничает

4 ноября, 10:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Действующий президент намерен обратиться в Верховный суд

Кандидат-республиканец, действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе в большинстве из оставшихся колеблющихся штатов. По его словам, он был готов объявить о своей победе на президентских выборах, но этому помешало замедление подсчета голосов.

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Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме, передает ТАСС.

По словам Трампа, он побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

Дональд Трамп также заявил, что кандидат от демократов Джозеф Байден понял, что не может победить на президентских выборах, и чтобы не признавать поражения, решил действовать методом судебной тяжбы. По словам Трампа, Байден мошенничает.

Читайте также: Кто побеждает – Байден или Трамп: результаты выборов в США (обновляется)

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Трамп заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

Ранее Джо Байден заявил, что готов выиграть, однако, по его словам, результатов подсчетов голосов придется ждать долго.

Более подробно о том, как проходят выборы, читайте в материале: Трамп или Байден: в США выбирают президента.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы США Дональд Трамп Джо Байден
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