Трамп заявил о своей победе на выборах: Twitter назвал пост сомнительным

Соцсеть Twitter обозначила как "спорное" сообщение Дональда Трампа о победе на выборах.

Так, Трамп написал , что "наблюдателей не допускали в зал для подсчета голосов".

Также он написал: "Я победил на этих выборах".

На что в соцсети ответили, что к тому моменту избирательная кампания еще не подошла к концу.

Читайте также: Телеканал CNN сообщил, что на президентских выборах в США победил кандидат от демократов Джон Байден

Еще один пост Twitter маркировал как "спорный".

"Я победил на выборах, получил 71 млн голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом не просили" , – написал Трамп.

Напомним, одержав победу в Пенсильвании и получив 273 голоса, новоизбранный президент США Джо Байден прокомментировал свой триумф.

Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не закончены" и он намерен обжаловать их результаты в суде.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться