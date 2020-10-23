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Трамп заявил об участии в переговорах по Нагорному Карабаху

23 октября, 19:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент США решил не оставаться в стороне от миротворческого процесса

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника и рассказал о "хорошем прогрессе" на переговорах о завершении боевых действий в регионе.

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Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

"Посмотрим, что произойдет. Считаю, что есть по-настоящему хороший прогресс", — сказал Трамп, комментируя конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха.

При этом Трамп напомнил, что США являются одним из участников нынешних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Да, мы ведем переговоры об этом. Мы ведем переговоры с Арменией. У нас очень хорошие отношения с ними. Они очень хорошие люди", — отметил глава администрации США. Он отказался уточнить, вел ли лично в последние дни телефонные беседы с президентами Азербайджана и Армении. "Не хочу [об этом] говорить", — пояснил Трамп.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет такое же право на участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху, как и Москва.

Также сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах как приемлемом для Еревана и Баку шаге.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы начать прямые переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе, однако позиции Баку и Еревана все еще расходятся по ряду основополагающих вопросов.

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Источники: Сегодня , ТАСС

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