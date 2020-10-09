Трампа "вылечили" от коронавируса. Что известно о его "суперлекарстве" Regeneron

СМИ узнали, кто дал антитела для лекарства и как оно помогает в борьбе с COVID-19

Экспериментальное медицинское средство, которое принимал заразившийся коронавирусом американский президент Дональд Трамп перед тем, как заявил о своем выздоровлении, было создано из антител трех граждан Сингапура.

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Об этом сообщает Strait Times.

Создать препарат помог Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура, утверждает директор отдела исследований инфекционных заболеваний Дэвид Лай.

По его словам, центр согласился сотрудничать с американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, которая разработала коктейль антител.

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Получив разрешение на проведение исследований, ученые набрали пять пациентов, которые победили COVID-19, и взяли у них образцы антител для создания лекарства. В Regeneron использовали три из пяти образцов.

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Созданный на основе этих образцов препарат REGN-COV2 представляет собой комбинацию из двух белков (антител). Они имеют свойство связывать вирусные частицы и не давать инфекции "захватывать" новые клетки заболевшего.

Кроме того, предполагается, что коктейль должен затруднить и процесс мутации вируса.

Напомним, что в августе в Regeneron Pharmaceuticals заявили об успешных испытаниях на животных своей экспериментальной вакцины.

В свою очередь, Трамп уже потребовал одобрить применение Regeneron в США до президентских выборов, которые пройдут 9 ноября. Ранее он заявлял, что до конца года США получат действующую вакцину от COVID-19.

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