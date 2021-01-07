Трампа могут отстранить от власти до инаугурации Байдена – Axios

Поскольку до окончания срока полномочий президента Дональда Трампа осталось 13 дней, доверенные лица и официальные лица его партии рассматривают решительные меры, чтобы остановить его.

Реклама

Об этом сообщает Axios.

Эти меры включают в себя как порицание, так и импичмент в соответствии с 25-й поправкой о досрочном прекращении полномочий президента. Ее применят, если окажется, что Трамп не может выполнять своих обязанностей. Тогда функции президента США перейдут к вице-президенту Пенсу вплоть до инаугурации Байдена.

Читайте также: При попытке штурма Капитолия погибли четыре человека

"Эти разговоры исходят как от нынешних и бывших помощников Белого дома и руководства Республиканской партии, так и от республиканских лоббистов и политических консультантов, которые до сих пор либо обнимали Трампа, либо спокойно его терпели до сих пор", пишет издание.

В тренде Прививки от COVID-19 провоцируют набухание косметических филлеров

Реклама

Республиканцы в ярости из-за Трампа, который, по их мнению, посягает на американскую демократию и позорит их партию. Есть опасения, что страна не сможет выдержать еще две недели с Трампом у руля.

Напомним, "из-за беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне" Twitter, Facebook и Instagram временно отключили аккаунты Трампа.

Кроме того, нынешний помощник Трампа в Белом доме рассказал, что многие из его коллег возлагают вину за происходящее на президента.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама