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Трампа могут отстранить от власти до инаугурации Байдена – Axios

7 января, 11:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Республиканцы рассматривают радикальные варианты действий, чтобы остановить Трампа

Поскольку до окончания срока полномочий президента Дональда Трампа осталось 13 дней, доверенные лица и официальные лица его партии рассматривают решительные меры, чтобы остановить его.

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Об этом сообщает Axios.

Эти меры включают в себя как порицание, так и импичмент в соответствии с 25-й поправкой о досрочном прекращении полномочий президента. Ее применят, если окажется, что Трамп не может выполнять своих обязанностей. Тогда функции президента США перейдут к вице-президенту Пенсу вплоть до инаугурации Байдена.

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"Эти разговоры исходят как от нынешних и бывших помощников Белого дома и руководства Республиканской партии, так и от республиканских лоббистов и политических консультантов, которые до сих пор либо обнимали Трампа, либо спокойно его терпели до сих пор", пишет издание.

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Республиканцы в ярости из-за Трампа, который, по их мнению, посягает на американскую демократию и позорит их партию. Есть опасения, что страна не сможет выдержать еще две недели с Трампом у руля.

Напомним, "из-за беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне" Twitter, Facebook и Instagram временно отключили аккаунты Трампа.

Кроме того, нынешний помощник Трампа в Белом доме рассказал, что многие из его коллег возлагают вину за происходящее на президента.

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