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Трампа трогать не будет: планы Байдена на первые 100 дней у власти

25 ноября, 10:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Новый американский президент хочет помочь людям пережить пандемию

В США начался процесс передачи власти, и новоизбранный президент Джо Байден рассказал о своих шагах в первые 100 дней президентства. Среди прочего он дал понять, что не намерен расследовать деятельность действующего президента Дональда Трампа.

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Об этом он рассказал в интервью одному из американских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

Инаугурация нового президента США состоится в январе, когда Байден вступит в должность. Но уже сейчас он дал понять, что планирует делать с первых дней у власти. Главные тезисы из его выступления:

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  • намерен подать законопроект об иммиграции: "Он позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке";
  • намерен отменить некоторые "вредные" указы Трампа, "которые повлияли на ухудшение климата и сделали нас менее здоровыми";
  • окажет немедленную помощь штатам, которые пострадали от пандемии коронавируса: "Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей";
  • против Дональда Трампа расследований не планирует: "Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло".

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Байден заявлял, что открыт для встречи с действующим президентом Дональдом Трампом, если тот попросит. Традиционно уходящие президенты приветствуют своих преемников в Белом доме. Также Байден говорил, что США бросят вызов противникам и снова станут мировым лидером.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Джо Байден
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