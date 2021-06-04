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Трампа "забанили" в Facebook и Instagram два года – его будут проверять

4 июня, 20:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ожидается, что специальная компания оценит, уменьшился ли риск для общественной безопасности после разблокировки его аккаунта

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт экс-президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023.

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Как пишет CNBC, компания, занимающаяся социальными сетями, повторно оценит, уменьшился ли риск для общественной безопасности после разблокировки аккаунта Трампа.

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"Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим повторную оценку, пока этот риск не уменьшится", – заявили в компании.

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Facebook заблокировал аккаунт Трампа из-за штурма Капитолоия его сторонниками 6 января.

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9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump.

Также недавно команда экс-президента США Дональда Трампа удалила сайт From the Desk of Donald J Trump, который исполнял функцию его платформы для коммуникации со сторонниками.

К слову, встреча президентов Зеленского и Байдена должна состояться раньше переговоры американского лидера с Путиным. С таким призывом обратился к делегации сенаторов США Петр Порошенко:

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