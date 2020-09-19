Трампу отправили пакет с ядом

Служба безопасности Белого дома на этой неделе перехватила содержащий яд пакет, адресованный президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщили два сотрудника безопасности, передает CNN.

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По информации издания, в пакете содержался рицин – высокотоксичное соединение, извлекаемое из бобов клещевины, которое не раз использовалось для терактов.

Отмечается, что для подтверждения наличия в пакете, адресованному Трампу, рицина было проведено два теста.

Известно, что вся почта для Белого дома, прежде чем попасть туда, сортируется и проверяется на удаленном объекте.

Дело расследуют ФБР и Секретная служба США. Официальных подробностей пока нет.

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Отметим, рицин используется в виде порошка, гранул или кислоты. При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, а затем смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Напомним, по словам президента США, его победа на президентских выборах в 2016 году нанесла непоправимый ущерб его социальной жизни, из-за своей должности Дональд Трамп "растерял всех своих друзей".

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