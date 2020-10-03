Трампу ввели экспериментальный препарат: как президента лечат от коронавируса

Британский профессор рассказал о лекарстве, которое должно помочь Дональду Трампу победить COVID-19

Президента США Дональда Трампа, у которого на этой неделе обнаружили коронавирус, начали лечить от COVID-19 экспериментальным медицинским препаратом.

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Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на профессора Оксфордского университета Питера Хорби, который назвал это лекарство – REGN-COV2.

"В лаборатории в культурах клеток был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", – сказал Хорби.

По его словам, REGN-COV2 создали в американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals. Данное вещество дает "продолжительную защиту" сроком на 4-6 недель и подходит для престарелых пациентов, к которым относится 74-летний президент.

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Хорб утверждает, что REGN-COV2 уже получили 400-500 пациентов, но данных об опасности препарата пока не поступало. А на следующей неделе препарат готовятся отправить еще и в 30-40 британских больниц.

Напомним, что вместе с Трампом заразилась его супруга Мелания Трамп, а также глава его предвыборного штаба Билл Степьен и советница президента Хоуп Хикс.

Ранее лидеры разных стран пожелали Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Среди них был и его украинский коллега Владимир Зеленский.

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