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Трампы нарушат одну из традиций в День благодарения

18 ноября, 12:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президентская чета решила не ехать на этот праздник в свой особняк во Флориде

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в этом году не планируют покидать Белый дом для празднования Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября – в этом году это 26 ноября.

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Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

Как правило, президентская чета проводила этот праздник (впрочем, как и многие другие) в расположенном во Флориде личном поместье Мар-а-Лаго, который за любовь к нему Трампа даже прозвали "зимним Белым домом".

Дональд и Мелания Трамп на День благодарения в 2018 году

Дональд и Мелания Трамп на День благодарения в 2018 году / Фото: Flickr

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"Обновление расписания праздников: в этом году президент и первая леди будут отмечать праздник Дня благодарения в Белом доме", – пишет Гришэм в микроблоге, не уточняя подробности.

А вот где будет отмечать этот день лидирующий на президентских выборах демократ Джо Байден, точно неизвестно. Однако 16 ноября он заявил, что намерен сократить количество родственников за столом до 10, как и рекомендуют инфекционисты.

Напомним, после выборов Трамп стал значительно реже появляться на публике – с 3 ноября его выходы в свет можно пересчитать по пальцам. В последний раз его видели на пресс-конференции, которая была посвящена американской вакцине от коронавируса и проходила в Розовом саду Белого дома 14 ноября.

Также мы писали, что, по данным СМИ, после оглашения окончательных результатов выборов Мелания Трамп собирается подать на развод с Дональдом и уже буквально "считает минуты" до этого момента.

Видео: Сегодня

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США Белый дом День благодарения Дональд Трамп Мелания Трамп

Источник: Сегодня

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