Українська
$ 27,87
32,94
  1. Мировые новости
  2. США

Трансгендер впервые в истории вошел в правительство США

25 марта, 12:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В 2011 году Ричард Левин сменил пол, стал Рейчел и развелся с женой

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб – она стала первым в истории трансгендером в американском правительстве.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

63-летняя Левин получила 52 голоса "за" из 100 возможных – к 50 членам Демократической партии присоединились сенаторы-республиканки Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски.

Рейчел Левин. Фото: Caroline Brehman/REUTERS

Рейчел Левин. Фото: Caroline Brehman/REUTERS

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Реклама

Глава демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер назвал это "еще одной важной вехой для американского ЛГБТ-сообщества" и выразил уверенность, что назначение Левин поможет "разрушить барьеры невежества и страха".

До 54 лет педиатр и бывший министр здравоохранения штата Пенсильвании Рэйчел Левин идентифицировала себя как мужчину по имени Ричард. Но в 2011 году сменила пол, а еще через два года развелась с женой, с которой пара воспитывала двоих детей.

Напомним, что ранее Байден заявлял, что его кабинет будет очень разнообразным, и, очевидно, он не лгал. В прошлом месяце Пит Буттиджич стал первым открытым геем на должности министра транспорта США.

А еще раньше Сенат впервые утвердил на должности главы Пентагон темнокожего – генерала в отставке Ллойда Остина. При этом сам Байден не смог вспомнить его имени:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США лгбт смена пола трансгендер трансгендерность
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал посла
США ввели новые санкции против России из-за Навального: Кремль отозвал послаСША
Байден назвал Путина убийцей: как отреагировали в России
Байден назвал Путина убийцей: как отреагировали в РоссииСША
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почему
Скандал вокруг AstraZeneca: какие страны не остановили вакцинацию и почемуЕвросоюз
Вакцину Moderna впервые ввели детям: что происходит
Вакцину Moderna впервые ввели детям: что происходитСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийце
Байден обвалил рубль заявлением о Путине-убийцеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять