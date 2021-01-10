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Тревожные ожидания из-за приспущенного флага и закрытого неба Вашингтона развеяны (фото)

10 января, 23:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кто-то решил закинуть немного "зрады" в Сеть

На фоне штурма Капитолия в США сторонниками президента Дональда Трампа и последовавшей за ним угрозе импичмента за 10 дней до окончания срока оживились конспирологи разных мастей, закинув в Сеть тревожные "новости".

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Так, вначале кто-то где-то "вдруг" обнаружил видео с приспущенным флагом Соединенных Штатов на флагштоке здания Конгресса США и российские телеграм-каналы начали разгонять "зраду".

"На флагштоке Белого дома по неизвестной причине спустили государственный флаг. Комментариев пока нет", – написал под "тревожным" видео один из них в воскресенье 10 января.

Дальше больше – оказывается и воздушное пространство вокруг Вашингтона "ВНЕЗАПНО ЗАКРЫТО".

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Мало того, в Telegram начали появляться сообщения, что Трамп прибегнул к так называемому акту о мятеже и военные уже в курсе. Конспирологи даже успели уже разъяснить непосвященным, что такое "Акт о мятеже" и "определили" вице-президентом "генерала Флинна".

Но тут, вот незадача, оказалось, что флаг на Капитолии приспускали еще 8 января – в память о погибшем при столкновениях в Конгрессе сотруднике полиции Брайане Сикнике, тогда же снято и видео.

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А ко внезапному закрытию воздушного пространства вокруг национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне привела "потенциальная авиационная угроза, которая считается реальной".

Что касается "мятежа", то этот слух пока не опровергнут, его продолжают раскручивать:

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Так что ждем, правда, подозреваем, что скоро последует очередное опровержение.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось прервать заседание и срочно эвакуироваться – в здании был распылен слезоточивый газ.

В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей, в результате которых погибли пять человек.

После этих событий в Конгрессе предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Трампа от власти взяв на себя исполнение его обязанностей. Если этого не произойдет, демократы планируют запустить процедуру импичмента.

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США слухи мятеж Дональд Трамп Капитолий Telegram
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